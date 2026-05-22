Энн Хэтэуэй и Эмма Стоун посетили показ Louis Vuitton в похожих образах

Энн Хэтэуэй и Эмма Стоун вышли в свет с одинаковыми сумками Louis Vuitton
Энн Хэтэуэй (Фото: Instagram* / @annehathaway)

В музее The Frick Collection в Нью-Йорке прошёл показ круизной коллекции Louis Vuitton, собравший множество голливудских звёзд. Особое внимание публики привлекли Эмма Стоун и Энн Хэтэуэй, которые появились на мероприятии с похожими сумочками бренда.



Эмма Стоун выбрала образ в стиле «сдержанный шик»: чёрные брюки с оборкой по краю, топ в тон, открытые туфли и прямоугольную сумку Louis Vuitton.

Энн Хэтэуэй появилась на показе в длинном сером платье с V-образным вырезом, дополнив образ чёрными туфлями на каблуке и аксессуарами бренда.

Поклонники в соцсетях сразу заметили сходство аксессуаров актрис и отметили, что обе звезды выглядели элегантно и эффектно.

Софья Метелева

