Энн Хэтэуэй и Эмма Стоун посетили показ Louis Vuitton в похожих образах
В музее The Frick Collection в Нью-Йорке прошёл показ круизной коллекции Louis Vuitton, собравший множество голливудских звёзд. Особое внимание публики привлекли Эмма Стоун и Энн Хэтэуэй, которые появились на мероприятии с похожими сумочками бренда.
Эмма Стоун выбрала образ в стиле «сдержанный шик»: чёрные брюки с оборкой по краю, топ в тон, открытые туфли и прямоугольную сумку Louis Vuitton.
Энн Хэтэуэй появилась на показе в длинном сером платье с V-образным вырезом, дополнив образ чёрными туфлями на каблуке и аксессуарами бренда.
Поклонники в соцсетях сразу заметили сходство аксессуаров актрис и отметили, что обе звезды выглядели элегантно и эффектно.
