Хейли Бибер снялась в новой рекламе Victoria’s Secret
Хейли Бибер стала лицом новой рекламной кампании бренда Victoria’s Secret. В новой коллекции марка сделала ставку на расслабленный стиль, лёгкие силуэты и бельё, которое легко вписать в повседневный гардероб, сообщает в блоге бренда.
Автором фотосессии выступила известный фотограф Зои Гроссман, а за стилистику отвечала звёздный стилист Габриэлла Карефа-Джонсон.
Ранее Хейли Бибер признавалась, что сталкивается с сильным давлением из-за повышенного внимания к её браку с Джастином Бибером.
По словам модели, главная проблема — постоянное вмешательство публики в их личную жизнь. Напомним, у пары есть сын Джек Блюз, который родился в августе прошлого года.
