Энн Хэтэуэй рассказала, что работа над «Дневниками принцессы-3» временно приостановлена
Съёмки «Дневников принцессы-3» откладываются из-за беременности Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй поделилась новостями о третьей части фильма «Дневники принцессы». По словам актрисы, производство картины пока поставлено на паузу. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
43-летняя Хэтэуэй объяснила, что сейчас готовится к рождению третьего ребёнка, поэтому работа над фильмом временно отошла на второй план.
«Сейчас я занята рождением третьего ребенка, и это, честно говоря, заслоняет собой вопрос о том, когда я смогу приступить к "Дневникам принцессы-3"», — рассказала актриса.Кроме того, создателям фильма пришлось практически полностью переработать сценарий и изменить сюжетную линию. Несмотря на это, Хэтэуэй уверена, что проект движется в правильном направлении.
«Кажется, у нас случился прорыв. Мы движемся в правильном направлении. Пришлось начать всё заново — и это, наверное, не те новости, которых все ждали, но мы все чувствуем: это будет тот самый фильм», — добавила она.Ранее стало известно, что Энн Хэтэуэй вновь исполнит роль принцессы Мии Термополис спустя 25 лет после выхода первой части франшизы.