Энн Хэтэуэй рассказала, что работа над «Дневниками принцессы-3» временно приостановлена

20 июля 2026, 23:03

Съёмки «Дневников принцессы-3» откладываются из-за беременности Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй (Фото: Instagram* / @annehathaway)

Энн Хэтэуэй поделилась новостями о третьей части фильма «Дневники принцессы». По словам актрисы, производство картины пока поставлено на паузу. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





43-летняя Хэтэуэй объяснила, что сейчас готовится к рождению третьего ребёнка, поэтому работа над фильмом временно отошла на второй план.





«Сейчас я занята рождением третьего ребенка, и это, честно говоря, заслоняет собой вопрос о том, когда я смогу приступить к "Дневникам принцессы-3"», — рассказала актриса.

«Кажется, у нас случился прорыв. Мы движемся в правильном направлении. Пришлось начать всё заново — и это, наверное, не те новости, которых все ждали, но мы все чувствуем: это будет тот самый фильм», — добавила она.