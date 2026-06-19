Энн Хэтэуэй впервые показала округлившийся живот и удивила поклонников

19 июня 2026, 18:35

Актриса Энн Хэтэуэй ожидает третьего ребенка

Энн Хэтэуэй (Фото: Instagram* / @annehathaway)

43-летняя Энн Хэтэуэй сообщила поклонникам радостную новость — актриса готовится стать мамой в третий раз. Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное звездой в личном блоге, на котором заметен округлившийся живот.