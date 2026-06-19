Достижения.рф

Энн Хэтэуэй впервые показала округлившийся живот и удивила поклонников

Актриса Энн Хэтэуэй ожидает третьего ребенка
Энн Хэтэуэй (Фото: Instagram* / @annehathaway)

43-летняя Энн Хэтэуэй сообщила поклонникам радостную новость — актриса готовится стать мамой в третий раз. Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное звездой в личном блоге, на котором заметен округлившийся живот.



Для многих поклонников новость стала неожиданностью, поскольку Хэтэуэй не рассказывала о беременности публично и в последнее время избегала появления на светских мероприятиях в облегающих нарядах.

Сейчас актриса вместе с супругом Адамом Шульманом воспитывает двоих сыновей — Джонатана и Джека. Пара предпочитает не афишировать подробности семейной жизни и старается ограждать детей от повышенного внимания общественности.

Несмотря на изменения в личной жизни, Энн Хэтэуэй продолжает активно работать в кино. За годы карьеры она сыграла десятки ярких ролей и стала известна благодаря фильмам «Дьявол носит Prada», «Отверженные» и другим успешным проектам. При этом актриса не раз признавалась, что после рождения детей стала уделять больше внимания семье и поиску баланса между работой и личной жизнью.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0