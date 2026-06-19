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Продюсеру певицы Линды продлили домашний арест по делу о правах на песни

Продюсер Михаил Кувшинов останется под домашним арестом до августа
Линда (Фото: Instagram* / @lindageyman)

Продюсер певицы Линды — Михаил Кувшинов — продолжит находиться под домашним арестом. Тверской районный суд Москвы продлил ему меру пресечения до 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.



По версии следствия, Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог использовать поддельные документы для переоформления прав на композиции Максима Фадеева — бывшего продюсера Линды.

Ранее стало известно о задержании Линды в Москве. Сообщалось, что следствие проверяет обстоятельства перехода прав на её песни, которые ранее принадлежали Фадееву.

Софья Метелева

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