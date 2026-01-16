«Не могла побороть страх»: певица Буланова рассказала о главной фобии
Певица Буланова рассказала о страхе перед сценой
В карьере певицы Татьяны Булановой был момент, когда она боялась выходить на сцену. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.
Артистка призналась, что в её профессиональной жизни были тяжёлые времена, когда каждый выход на сцену превращался в настоящее испытание. В какие то моменты звезде даже приходилось брать паузы от выступлений.
«Я этот страх не могла побороть, и пришлось взять продолжительную паузу, чтобы восстановиться. Но, честно говоря, это крайне тяжело, когда твоя профессия обязывает тебя быть на публике, коммуницировать с тысячной аудиторией, тебе нужно петь и говорить, а у тебя ком в горле», — поделилась Буланова.
По словам Булановой, необходимость постоянно выступать, несмотря на внутренний дискомфорт, становилась серьёзным психологическим испытанием. Однако спустя время ситуация изменилась, и певица больше не испытывает прежнего страха, с лёгкостью выступая перед аудиторией: