«Эпидемия худобы»: Саша Спилберг заявила о травле из-за внешности

29 августа 2026, 19:37

Саша Спилберг ответила на травлю из-за внешности и связала её с модой на худобу

Александра Балковская (Фото: Telegram @sashaspilberg)

28-летняя блогер Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) высказалась о травле в интернете, которая касается её внешности. В своём блоге она сообщила, что хейтеры называют её «уродливой» и «толстой».





Девушка заявила, что подобные комментарии чаще говорят о комплексах самих авторов.

«Я сознательно выбираю своё внутреннее состояние превыше требований о том, как я должна выглядеть, живу, как мне комфортно и спокойно в моём теле, и искренне сочувствую, если вас это так сильно триггерит», — написала она.

«Мы прямо сейчас наблюдаем эпидемию худобы. В социальных сетях селебрити в Голливуде не просто худеют, а доводят себя до истощения, задавая это как новый и эстетический стандарт», — отметила Александра.