«Эпидемия худобы»: Саша Спилберг заявила о травле из-за внешности
Саша Спилберг ответила на травлю из-за внешности и связала её с модой на худобу
28-летняя блогер Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) высказалась о травле в интернете, которая касается её внешности. В своём блоге она сообщила, что хейтеры называют её «уродливой» и «толстой».
Девушка заявила, что подобные комментарии чаще говорят о комплексах самих авторов.
«Я сознательно выбираю своё внутреннее состояние превыше требований о том, как я должна выглядеть, живу, как мне комфортно и спокойно в моём теле, и искренне сочувствую, если вас это так сильно триггерит», — написала она.Но, по её мнению, за этим стоит более глубокая и серьёзная проблема — мода на чрезмерную худобу и искажённое восприятие женского тела.
«Мы прямо сейчас наблюдаем эпидемию худобы. В социальных сетях селебрити в Голливуде не просто худеют, а доводят себя до истощения, задавая это как новый и эстетический стандарт», — отметила Александра.Спилберг подчеркнула, что терпеть травлю не намерена.