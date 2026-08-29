«Стал подкаблучником»: Джигурда заявил, что жена разлучила его с Волочковой

29 августа 2026, 17:28

Джигурда заявил о прекращении конфликта с Волочковой из-за ультиматума жены

Никита Джигурда (Фото: Instagram* @instadzhigurda)

Актёр Никита Джигурда сообщил, что прекратил конфликт с балериной Анастасией Волочковой. В разговоре с Popcake он заявил, что супруга Марина Анисина запретила ему общаться с артисткой.





Джигурда пояснил, что жена ревнует его к Волочковой и именно поэтому выдвинула такое строгое условие.

«Я стал подкаблучником. Жена поставила ультиматум — или к ней переселяйся», — отметил он.