«Стал подкаблучником»: Джигурда заявил, что жена разлучила его с Волочковой
Джигурда заявил о прекращении конфликта с Волочковой из-за ультиматума жены
Актёр Никита Джигурда сообщил, что прекратил конфликт с балериной Анастасией Волочковой. В разговоре с Popcake он заявил, что супруга Марина Анисина запретила ему общаться с артисткой.
Джигурда пояснил, что жена ревнует его к Волочковой и именно поэтому выдвинула такое строгое условие.
«Я стал подкаблучником. Жена поставила ультиматум — или к ней переселяйся», — отметил он.Сейчас, по словам артиста, при случайных встречах они с Анастасией спокойно здороваются и не создают новых скандалов. После прежней ссоры пара пересекалась на одной телепередаче и смогла нормально пообщаться, несмотря на старые противоречия.
Помимо этого, Никита Борисович подчеркнул, что новых совместных передач с ним и Волочковой не планируется. Он добавил, что продюсеры тоже не проявляют интереса к такому сотрудничеству.