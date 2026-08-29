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«Стал подкаблучником»: Джигурда заявил, что жена разлучила его с Волочковой

Джигурда заявил о прекращении конфликта с Волочковой из-за ультиматума жены
Никита Джигурда (Фото: Instagram* @instadzhigurda)

Актёр Никита Джигурда сообщил, что прекратил конфликт с балериной Анастасией Волочковой. В разговоре с Popcake он заявил, что супруга Марина Анисина запретила ему общаться с артисткой.



Джигурда пояснил, что жена ревнует его к Волочковой и именно поэтому выдвинула такое строгое условие.

«Я стал подкаблучником. Жена поставила ультиматум — или к ней переселяйся», — отметил он.
Сейчас, по словам артиста, при случайных встречах они с Анастасией спокойно здороваются и не создают новых скандалов. После прежней ссоры пара пересекалась на одной телепередаче и смогла нормально пообщаться, несмотря на старые противоречия.

Помимо этого, Никита Борисович подчеркнул, что новых совместных передач с ним и Волочковой не планируется. Он добавил, что продюсеры тоже не проявляют интереса к такому сотрудничеству.

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Ольга Щелокова

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