Фаллоимитаторы и изнасилования: что Дана Борисова, Нюша и Лариса Лужина рассказали о закульсье шоу-бизнеса

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Истории о сексуальных домогательствах в мире шоу-бизнеса всплывают с завидной регулярностью. Те или иные звезды рассказывают о непристойных предложениях или даже изнасилованиях многолетней давности. Делают они это для хайпа или таковы реальности современного шоу-бизнеса, рассказываем в материале «Радио 1».
Подарили фаллоимитатор
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Громкой стала история экс-участницы группы «Ранетки» Евгении Огурцовой, которая рассказала о домогательствах со стороны продюсеров коллектива.
«Сережку все любили, и никто никогда бы не подумал, что он может быть диктатором и абьюзером. Человек знает, как манипулировать людьми, и делает это очень грамотно», — рассказывала Женя в проекте «Алена, блин».
Также Огурцова рассказала, что Мельниченко вел дневник месячных участниц группы. Тогда он пояснил это тем, что это необходимо для понимания причин плохого настроения девушек. Только повзрослев Евгения поняла, что эти действия не были нормальными.Кроме того, бывшая участница «Ранеток» рассказала о настоящем сексуальном домогательстве со стороны одного из менеджеров во время концерта в Самаре.
«Один из взрослых позвал меня в свой номер, подарил фаллоимитатор и предложил присоединиться к нему и его друзьям. Мне было 16 лет, я была невинной девочкой, и вот взрослый мужик закрывает меня в своем номере. Я в слезы. Мне стало страшно. Я чудом убежала, когда между ними начались действия сексуального характера», — вспоминала Женя.
Но из группы Оргурцова тогда не ушла, а рассказала об этой истории много лет спустя.
Заставил удовлетворять вручную
Экс-солистка группы «Ленинград» певица Алиса Вокс, прославившаяся после исполнения хита про лабутены, заявила, что режиссер Максим Демченко изнасиловал ее в 17 лет во время съемок сериала «ОБЖ».
«Главный режиссер Максим Демченко в какой-то момент пригласил меня на дачу в составе большой компании. Всё это происходило при моей маме, такая легкая беседа. Мне тогда было 17, ему около 40, женат. Закончилось всё плачевно: ночью, провожая меня в комнату, этот человек лег со мной на кровать. А потом, придушивая подушкой, заставил удовлетворять его вручную», — пожаловалась Вокс в рамках YouTube-шоу «Изнанка. Женщины».
Раздеться догола
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Певица Нюша также столкнулась с домогательствами известного продюсера в юности в самом начале своей карьеры. Имя обидчика певица называть не стала. По ее словам, к мэтру шоу-бизнеса ее привез отец. Но когда они остались наедине, продюсер попросил девушку раздеться догола.
«Я была очень растеряна и подумала, что так надо. Он до меня не дотрагивался, только смотрел, но мне было очень неприятно», — передает 7дней.ru слова Нюши.
Харассмент в СССР
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Оказалось, что история домогательств в мире шоу-бизнеса стара как мир. Жертвой сексуальных домогательств стала и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Произошло это, конечно много лет назад, когда ей было 19 лет, но ситуация находит отклик и сейчас.
«Приехали люди с киностудии Горького в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни». Двое мужчин, один был помощником режиссера, насколько я помню. Они пригласили меня на переговоры в гостиницу», — поделилась воспоминаниями Лужина в интервью Sobesednik.ru.
На этих «переговорах» девушке предложили раздеться, чтобы якобы понять, подходит ли она для сцены в ванной. Тогда Лужина отказалась и ушла. Несмотря на это ее вновь вызвали на пробы. На вокзале актрису встретил человек, который прямо заявил, что Лужина должна с ним переспать, чтобы получить роль. После отказа актрису на роль так и не утвердили.
Интимные услуги взамен на работу на телевидении
Телеведущая Дана Борисова не скрывает, что попала на телевидение «через постель».
«У меня не было возможности отказаться, сбежать я не могла — я ценила эту работу. Наша связь продолжалась три года, я забеременела и сделала аборт: ребенок не входил в его планы», — призналась как-то телеведущая.
Все пиар, кроме некролога
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певец Данко после серии заявлений о сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны продюсеров и режиссеров заявил, что многие из этих историй могут быть неправдой.
«Я уверен, что никакой серьезный продюсер или режиссер не будет никого насиловать, как бандит с большой дороги. Скорее всего, молодые и амбициозные дамы сами идут, и готовы сделать все что угодно, чтобы их изнасиловали за роль», — заявил он.
При этом музыкальный продюсер Александр Яковлев в беседе с NEWS.ru напомнил, что темы мордобоя и трусов остаются самыми животрепещущими и востребованными у публики.
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