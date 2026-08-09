«По-настоящему отдыхаю»: Алсу отправилась на отдых в родную деревню

09 августа 2026, 16:21

Певица Алсу вместе с родителями уехала в Башкортостан

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Алсу решила ненадолго отвлечься от городской суеты и рассказала в соцсетях, что отправилась вместе с родителями в деревню Уяндык в Башкортостане.





Для певицы это не просто место для отдыха — именно здесь прошло ее детство и находятся корни ее семьи.



Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a) Артистка призналась, что с каждым годом все сильнее чувствует тягу к родным местам. По ее словам, именно здесь ей удается по-настоящему перезагрузиться, почувствовать спокойствие и восстановить силы.





«С каждым годом всё сильнее понимаю, как меня тянет сюда. Здесь я по-настоящему отдыхаю душой, наполняюсь энергией, светом, любовью к жизни и благодарностью», — поделилась Алсу.