«По-настоящему отдыхаю»: Алсу отправилась на отдых в родную деревню
Певица Алсу вместе с родителями уехала в Башкортостан
Алсу решила ненадолго отвлечься от городской суеты и рассказала в соцсетях, что отправилась вместе с родителями в деревню Уяндык в Башкортостане.
Для певицы это не просто место для отдыха — именно здесь прошло ее детство и находятся корни ее семьи.
Артистка призналась, что с каждым годом все сильнее чувствует тягу к родным местам. По ее словам, именно здесь ей удается по-настоящему перезагрузиться, почувствовать спокойствие и восстановить силы.
«С каждым годом всё сильнее понимаю, как меня тянет сюда. Здесь я по-настоящему отдыхаю душой, наполняюсь энергией, светом, любовью к жизни и благодарностью», — поделилась Алсу.Похоже, для певицы лучший отдых — не роскошные курорты, а несколько тихих дней рядом с родными в месте, которое связано с самыми теплыми воспоминаниями.