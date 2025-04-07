Звезды шоу-бизнеса поздравляют Овечкина с историческим достижением

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)
Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», стал новым рекордсменом НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Это достижение позволило Овечкину обойти легендарного Уэйна Гретцки и занять первое место в истории лиги по количеству голов. В связи с этим событием, друзья и коллеги Овечкина из мира шоу-бизнеса не упустили возможности поздравить его с этим значимым достижением.
Популярный певец Филипп Киркоров, который был так тронут успехом друга, что даже опоздал на свое выступление, выразил гордость за Овечкина и отметил его вклад в российский спорт. Актриса Юлия Пересильд также не осталась в стороне и эмоционально поздравила хоккеиста.
Ольга Бузова, поп-звезда и близкая подруга Овечкина, поделилась трогательными моментами из их дружбы.
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков даже переписал любимую песню Овечкина. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что не смог сдержать слез от радости за друга.
Сам Александр Овечкин, обращаясь к болельщикам, выразил свою гордость за родную страну и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.
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Популярный певец Филипп Киркоров, который был так тронут успехом друга, что даже опоздал на свое выступление, выразил гордость за Овечкина и отметил его вклад в российский спорт. Актриса Юлия Пересильд также не осталась в стороне и эмоционально поздравила хоккеиста.
Ольга Бузова, поп-звезда и близкая подруга Овечкина, поделилась трогательными моментами из их дружбы.
«Сашка! Какой ты у нас крутой! Герой нации! Гордость! Спасибо тебе за тебя. Счастлива называть тебя своим другом!», — написала она в своем Telegram-канале.
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков даже переписал любимую песню Овечкина. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что не смог сдержать слез от радости за друга.
Сам Александр Овечкин, обращаясь к болельщикам, выразил свою гордость за родную страну и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.
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Дарья Осипова