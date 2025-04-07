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Звезды шоу-бизнеса поздравляют Овечкина с историческим достижением

Живущие в РФ друзья Овечкина поздравили его с историческим достижением
Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», стал новым рекордсменом НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Это достижение позволило Овечкину обойти легендарного Уэйна Гретцки и занять первое место в истории лиги по количеству голов. В связи с этим событием, друзья и коллеги Овечкина из мира шоу-бизнеса не упустили возможности поздравить его с этим значимым достижением.

Популярный певец Филипп Киркоров, который был так тронут успехом друга, что даже опоздал на свое выступление, выразил гордость за Овечкина и отметил его вклад в российский спорт. Актриса Юлия Пересильд также не осталась в стороне и эмоционально поздравила хоккеиста.

Ольга Бузова, поп-звезда и близкая подруга Овечкина, поделилась трогательными моментами из их дружбы.

«Сашка! Какой ты у нас крутой! Герой нации! Гордость! Спасибо тебе за тебя. Счастлива называть тебя своим другом!», — написала она в своем Telegram-канале.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков даже переписал любимую песню Овечкина. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что не смог сдержать слез от радости за друга.

Сам Александр Овечкин, обращаясь к болельщикам, выразил свою гордость за родную страну и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

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#киркоров
В Москве на блогера Сабину Хайрову было совершено вооруженное нападение
07 апреля 2025, 05:35

Сабина Хайрова (Фото: Телеграм/krosovkapoteryalsya)

Во время съемок в центре Москвы популярная российская блогерша Сабина Хайрова подверглась вооруженному нападению со стороны незнакомцев. Об этом рассказала сама девушка в своем интервью для проекта «Вписка».
«Началась потасовка. И в тот момент, когда она начала сильно разгораться, ребята достали пистолет и начали стрелять нам по ногам. Нам удалось сбежать», — поделилась Хайрова.

Как отметила Сабина, вероятнее всего неизвестные находились под действием наркотиков. К тому же во время конфликта один из подписчиков пострадал. Как оказалось, у него были повреждены виниры. Хайрова оплатила лечение поврежденных зубов.

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Дочь Виктории Бони умоляла ее не подниматься на Эверест
07 апреля 2025, 05:33

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня приняла решение подняться на Эверест. Модель тщательно готовилась к восхождению, однако ее дочь была против затеи матери.
В списке тренировок у Бони значились занятия спортом в специальной маске, которая имитирует разряженный воздух. К тому же модель проверила свое здоровье для избежания осложнений во время похода. Уже перед своим отлетом в Монако Виктория попробовала взойти на возвышенность, на которую поднялась за час с 20-килограммовым рюкзаком на плечах.

«Лечу на неделю в Дубай, там неделю море, солнце, отдых, объедание и так далее, потом на Эверест!» —, поделилась планами блогер.

Как оказалось, дочь Бони была против идеи о восхождении на гору.

«Мамку на Эверест отпускаешь с легким сердцем? Как нет?» — цитирует признание Виктории 7Дней.

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«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов похвастался, что смог побороть зависимость
Стас Михайлов смог отказаться от алкоголя
07 апреля 2025, 02:16

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Стас Михайлов в последние годы сильно преобразился. По признанию артиста, он бросил пить алкоголь и начал заниматься спортом.
«Жалею, что раньше этого не сделал. Алкоголь, когда убираешь даже чуть-чуть, все сразу на место становится. Мысли другие, всё другое», — цитирует слова Михайлова 7Дней.

По признанию артиста, он также начал заниматься спортом. Его мотиватором стала супруга Инна Михайлова. Жена следит за собой и находится в прекрасной физической форме.

Народный артист РФ рассказывает, что Инна просыпается в пять утра для занятий на беговой дорожке. К тому же женщина профессионально занималась плаванием.

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Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра матча с Овечкиным
06 апреля 2025, 23:31

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра хоккейного матча с Александром Овечкиным, в котором последний побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом признался сам певец.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить Александра, это мой друг большой. (Смотрел матч) вот буквально перед тем, (как выйти на сцену), я даже чуть-чуть опоздал», — цитирует Киркорова ТАСС.

По признанию артиста, он смотрел момент гола Овечкина, который стал для него рекордным. Киркоров принимал участие в юбилейном концерте народного артиста РФ Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по общему числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В общем на счету россиянина 895 голов. Прошлый рекорд принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы.

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«Сгорела в огне после смерти мужа»: подробности гибели актрисы, за которую в фильме пела Алла Пугачёва
Актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве
06 апреля 2025, 22:29

Людмила Суворкина (фото: кадр из фильма «Центровой из поднебесья»)

Людмила Суворкина трагически погибла при пожаре в Москве. Последние дни актриса доживала в катастрофических условиях.
В воскресенье, 6 апреля, стало известно о гибели 47-летней артистки. Накануне вечером, в районе 22:00, произошёл пожар в шестиэтажном доме на Лесной улице. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. После тушения пожарные обнаружили тело звезды советских экранов.

Суворкина снималась в кино и появлялась на телевидении. В её фильмографии 12 работ. Звёздный час актрисы наступил в 1975 году, когда она сыграла в мелодраме «Центровой из поднебесья», где исполнила роль певицы Нины Челноковой. В картине звучит песня композитора Александра Зацепина «До свидания, лето», которая популярна до сих пор. А исполняла эту композицию Суворкина в фильме голосом Аллы Пугачёвой.

Судьба актрисы пошла под откос около пяти лет назад, после смерти её супруга-режиссёра. Суворкина жаловалась, что проживающий отдельно сын совершенно не вспоминает о ней, а соседи женщины отмечали, что её квартира превратилась в большую свалку. Однако, к счастью, нашёлся один неравнодушный сосед, который вызвался помогать ей выносить мусор и покупать продукты.

«Актриса доживала последние дни в катастрофических условиях. В начале марта женщина потеряла паспорт. 25 марта ей обрезали газовую трубу. Возможно, 5 апреля она пыталась приготовить себе пищу и разожгла костёр, что и стало причиной возгорания в квартире», – пишет «Московский Комсомолец».
В кино Людмила Суворкина снималась до 2013 года. Среди её самых известных работ – «Дети Ванюшина», «Недоросль», «Француз», «Жизнь и судьба». В 1999 году актриса была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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