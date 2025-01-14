Еще одна женщина обвинила рэпера Пи Дидди в сексуальном насилии

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Еще одна женщина обвинила рэпера Пи Дидди (Шон Джон Комбс — настоящее имя) в сексуальном насилии, это произошло еще в 2000 году. Об этом сообщает Rolling Stone.
По данным издания, женщина рассказала, что Пи Диди изнасиловал ее, когда ей было 16 лет в 2000 году. Тогда она работала няней у некой известной женщины, а Пи Дидди жил в соседнем доме. В один из дней он встретил девушку после окончания рабочего дня и предложил подвезти до дома.
В сентябре 2024 года Комбс уже сталкивался с обвинениями в насилии и торговле людьми. В 2023 году рэпер несколько раз становился фигурантом громких дел, включая иск от бывшей девушки, певицы Кассандры Вентуры, который она позже отозвала. В декабре против Комбса были поданы три новых иска по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах. Все эти обвинения предъявлены мужчинами.
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«Ответчик дал ей выпить, чтобы «успокоить». Вскоре она стала вялой и неустойчивой. Комбс и его сотрудники, двое мужчин, отправились в место, где Комбс подверг ее сексуальному насилию», — говорится в иске.
В сентябре 2024 года Комбс уже сталкивался с обвинениями в насилии и торговле людьми. В 2023 году рэпер несколько раз становился фигурантом громких дел, включая иск от бывшей девушки, певицы Кассандры Вентуры, который она позже отозвала. В декабре против Комбса были поданы три новых иска по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах. Все эти обвинения предъявлены мужчинами.
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Элина Позднякова