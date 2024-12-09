«Напоили, а затем...»: Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Пи Дидди

Шон Картер aka Jay-Z (Фото: соцсети Шона Картера)
Рэпер Jay-Z оказался в числе обвиняемых в деле об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в 2000 году. На момент изнасилования жертве было 13 лет. Ранее иск был подан против другого известного исполнителя, Шона Комбса (известного как P. Diddy), но позднее заявительница включила в список ответчиков и Шона Картера (Jay-Z), передает Mash.
Предположительно, инцидент произошел на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По заявлению обвинения, 13-летняя девочка пришла без билета, но ее тут же выловили так называемые «секс-скауты» Пи Дидди. Девочке предложили подписать документ о неразглашении, после чего ребенок подвергся насилию.
В документах говорится, что обвиняемые использовали алкоголь и запрещенные вещества, чтобы склонить ее к действиям против воли. Сначала напоили, а затем Diddy и Jay-Z изнасиловали девочку прямо на глазах другой гостьи. Потерпевшая сумела ударить одного из насильников, после чего ей удалось сбежать.
Изначально иск был анонимно подан только против P. Diddy, которому также предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях. Однако недавно жертва добавила обвинение против Шона Картера.
На момент подачи иска Шон Комбс находится под стражей в Бруклине. В свою очередь, представители Jay-Z отрицают все обвинения и заявляют, что в деле имеются признаки попыток шантажа.
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В документах говорится, что обвиняемые использовали алкоголь и запрещенные вещества, чтобы склонить ее к действиям против воли. Сначала напоили, а затем Diddy и Jay-Z изнасиловали девочку прямо на глазах другой гостьи. Потерпевшая сумела ударить одного из насильников, после чего ей удалось сбежать.
Изначально иск был анонимно подан только против P. Diddy, которому также предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях. Однако недавно жертва добавила обвинение против Шона Картера.
На момент подачи иска Шон Комбс находится под стражей в Бруклине. В свою очередь, представители Jay-Z отрицают все обвинения и заявляют, что в деле имеются признаки попыток шантажа.
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Мария Моисеева