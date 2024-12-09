«Напоили, а затем...»: Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Пи Дидди

Рэпер Jay-Z оказался в числе обвиняемых в деле об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в 2000 году. На момент изнасилования жертве было 13 лет. Ранее иск был подан против другого известного исполнителя, Шона Комбса (известного как P. Diddy), но позднее заявительница включила в список ответчиков и Шона Картера (Jay-Z), передает Mash.