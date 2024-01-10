Еще одного артиста вырезали из «Песни года»

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Певец и комик Александр Ревва был вырезан из «Песни года». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ревва не появился в новогодних шоу. По информации информагентства, артист должен был исполнить одну из своих песен, но его выступление вырезали при монтаже. О причинах данного поступка не сообщается.
Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что федеральные каналы объявили Ревве бойкот. Он якобы больше не появится в программах на российском телевиденье.
«Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая», — обратил внимание Бородин.Как считает собеседники агентства, Ревва «переобулся», так как стал терять деньги. Кроме того, комик не скрывал, что дружит с украински президентом Владимиром Зеленским.
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