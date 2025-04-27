«Еще покажет всем небо в алмазах»: Алена Кравец предупредила Наташу Королеву насчет невестки

В августе 2024 года единственный сын певицы Наташи Королевой Архип заключил брак со своей девушкой Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной). Невестку артистки много раз критиковали за ее прошлое — раньше она подрабатывала в стриптиз-клубе. Светская львица и модель Алена Кравец полагает, что Мелисса еще покажет свекрови свой характер.