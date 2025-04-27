«Еще покажет всем небо в алмазах»: Алена Кравец предупредила Наташу Королеву насчет невестки

Наташа Королева (Фото: Телеграм @korolevastar)
В августе 2024 года единственный сын певицы Наташи Королевой Архип заключил брак со своей девушкой Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной). Невестку артистки много раз критиковали за ее прошлое — раньше она подрабатывала в стриптиз-клубе. Светская львица и модель Алена Кравец полагает, что Мелисса еще покажет свекрови свой характер.
В настоящее время 24-летняя девушка трудится визажистом. Она отмечает, что откровенные танцы остались в прошлом, и Королева ей верит: певица приняла невестку и благословила сына на брак. Однако не все уверены в искренности Фокс. Алена Кравец подчеркнула, что девушка может многое утаивать.
Кравец смущает именно прошлое невестки Королевой. Алена уточнила, что в стриптиз идут работать люди без моральных принципов и тормозов, которые все сделают ради денег. Модель призвала исполнительницу хита «Маленькая страна» быть аккуратнее с новой родственницей.
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«Я думаю, эта невестка Королевой ещё покажет всем «небо в алмазах». Семья Королевой ещё узнает и ее характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась», — откровенничала светская львица в беседе с aif.ru.
Кравец смущает именно прошлое невестки Королевой. Алена уточнила, что в стриптиз идут работать люди без моральных принципов и тормозов, которые все сделают ради денег. Модель призвала исполнительницу хита «Маленькая страна» быть аккуратнее с новой родственницей.
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Ольга Енгалычева