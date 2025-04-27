«Самый кайф»: Катя Лель рассказала о поклонниках и неприлично дорогих подарках

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)
Катя Лель уже давно оправилась после развода с Игорем Кузнецовым и начала снова ходить на свидания. Певица призналась, что множество мужчин хотят добиться её внимания, но далеко не всем она благоволит.
Исполнительница подчеркнула, что отказывается контактировать с женатыми поклонниками, курильщиками, мужчинами, не знающими меры в алкоголе, и с теми, кто пытается покорить её дорогими подарками.
Лель призналась, что однажды получила невероятно дорогие украшения, но вернула их, чтобы не быть обязанной. Для артистки важнее чувствовать открытость сердца и искренность избранника, поэтому она выбирает добрых и осознанных мужчин, вместе с которыми радуется простым вещам.
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*запрещён в РФ
Лель призналась, что однажды получила невероятно дорогие украшения, но вернула их, чтобы не быть обязанной. Для артистки важнее чувствовать открытость сердца и искренность избранника, поэтому она выбирает добрых и осознанных мужчин, вместе с которыми радуется простым вещам.
«Самый кайф – это, конечно, романтика! Когда ты едешь в машине с этим человеком, когда красивые места, по которым вы едите, музыка классная, и вы находитесь в драве друг от друга, потому что вам хорошо друг с другом. Тебе он нравится, ты ему нравишься, и музыка, которая вам нравится. Поэтому это уже тот вайб, который согревает. Ты ещё не знаешь, будет ли у тебя продолжение свидания с этим человеком, но он тебе уже нравится, и это классно», – поделилась Лель в беседе с изданием 7Дней.ru на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ».Также исполнительница хита «Мой мармеладный» отметила, что выглядит неприступной и агрессивной, однако в общении она очень мягкая и тактичная. Лель пожаловалась, что мужчины не понимают этого, поэтому бояться к ней подходить.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова