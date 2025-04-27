«Плакали от счастья»: братья Сафроновы получили самую престижную в мире премию иллюзионистов

Братья Сафроновы (фото: ВКонтакте @safronovsergey)
Братья Сафроновы получили премию Мерлина, которая является аналогом «Оскара» в цирковой сфере. Шоу иллюзионистов «M.A.R.S. Притяжение» было признано лучшим в мире.
Премию российским артистам вручила международная ассоциация иллюзионистов. Президент организации Тони Хассини поздравил братьев с получением награды по видеосвязи. Он подчеркнул, что цель жизни каждого иллюзиониста в мире заключается в выходе на один уровень с Дэвидом Копперфильдом, Пенном и Теллером, Зигфридом и Роем.
Сергей Сафронов рассказал VOICE, что втайне от братьев отправил видеозапись шоу Хассини и две недели ждал ответа. Во время шестого шоу «M.A.R.S. Притяжение» в Москве он остановил представление, чтобы показать обращение главы ассоциации.
Премия Мерлина является самой престижной наградой в мире циркового искусства. По значимости она приравнивается к «Оскару» и «Эмми».
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Сергей Сафронов рассказал VOICE, что втайне от братьев отправил видеозапись шоу Хассини и две недели ждал ответа. Во время шестого шоу «M.A.R.S. Притяжение» в Москве он остановил представление, чтобы показать обращение главы ассоциации.
«Для братьев это была полная неожиданность, они плакали от счастья. А для меня это самое главное – сделать моих братьев счастливыми», – рассказал Сафронов.Иллюзионист подчеркнул, что награда, прежде всего, принадлежит Илье, который на протяжении 25 лет придумывает и создаёт все шоу братьев.
Премия Мерлина является самой престижной наградой в мире циркового искусства. По значимости она приравнивается к «Оскару» и «Эмми».
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Анастасия Чинкова