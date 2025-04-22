«Мы уже знаем одного»: Марат Башаров объяснил, почему не хочет стать политиком

В селе Старый Маклауш Самарской области разрушается дом, в котором выросла певица Надежда Кадышева. Десять лет назад из него хотели сделать музей, но идею не воплотили в жизнь. Сейчас дом артистки ничем не отличается от других заброшенных строений.