«Мы уже знаем одного»: Марат Башаров объяснил, почему не хочет стать политиком

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)
Марат Башаров мастерски совмещает ведение телепередач со съёмками в кино и сериалах. Сейчас актёр снимается в новом проекте телеканала СТС «Санкционер», в котором сыграл по сюжету главного антагониста – мэра города Семиболотск.
Продюсеры отметили, что пробы на эту роль проходили дольше остальных, но Башарову она подошла идеально. Однако артист заявил, что в реальности бы не хотел стать мэром.
Башаров подчеркнул, что эта работа такая же тяжёлая, как и актёрская, но, как показывает практика, творческим людям не следует менять вектор.
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Башаров подчеркнул, что эта работа такая же тяжёлая, как и актёрская, но, как показывает практика, творческим людям не следует менять вектор.
«Это профессия, это работа, тяжёлый труд. Как актёрский труд. Мы уже знаем одного актёра, который стал президентом, и вот что получилось», – высказался Башаров, имея в виду Владимира Зеленского.При этом артист отметил, что был бы не против стать главой министерства туризма.
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Анастасия Чинкова