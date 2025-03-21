«Ещё больше постройнела»: Волочкова заявила, что практически отказалась от еды

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова в личном блоге призналась, что практически ничего не ест. Зато ощущает лёгкость в теле, которая помогает ей во время выступлений.
«Кажется, я ещё больше постройнела перед завтрашним выступлением. Это всё плоды больших физических нагрузок и практически отсутствие питания. Утром постный бульон с листвой, вечером одно или два вареных яйца всмятку. И всегда легкость в теле», – написала артистка в своём Telegram-канале.При этом напомним, что Волочкова уже довольно давно закрыла возможность для комментирования своих постов. Как объяснила балерина, она устала от постоянного хейта, который льётся на неё из соцсетей. В связи с этим она просто предложила поклонникам смотреть «картинки её жизни».
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