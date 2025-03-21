«Ещё больше постройнела»: Волочкова заявила, что практически отказалась от еды

Народная артистка России Лариса Долина нередко ввязывалась в скандалы. «Золотой голос страны» становилась жертвой мошенников, исполняла чужую песню. Однако недавно она стала одной из немногих, кто встал на защиту Аллы Пугачевой. Что сказала Долина про Примадонну, какие личные драмы и конфликты присутствовали в ее жизни — в материале «Радио 1».