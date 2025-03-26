«Я себя ненавидела»: Анфиса Чехова рассказала о своих комплексах в молодости

Анфиса Чехова (Фото: Telegram-канал @aachekhova)
Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ненавидела себя в молодости из-за пышной фигуры. Звезде пришлось через многое пройти, чтобы наконец-то принять свое тело и стать девушкой без комплексов.
«В 20-летнем возрасте я себя ненавидела. Мне казалось, что вообще зря меня мама родила. У меня были большие проблемы с самовосприятием, потому что я была полной, и в то время были стандарты 90-60-90. Сейчас уже допустимо женщине иметь разную комплекцию, а тогда в моде были очень молодые девушки. Меня не брали в институты, меня постоянно критиковали, меня увольняли с телевизионной работы из-за того, что я не подходила по телосложению», — поделилась Анфиса на звездном бранче в ресторане GRAND Урюк.
Несмотря на весь пройденный путь, Чехова все-таки решила похудеть. По ее признанию, теперь она чувствует себя уверенно и любит свое тело.
Как пишет Starhit, раньше Анфиса специально надевала облегающие наряды. Это было ее своеобразным вызовом общественности. Таким образом телезвезда пыталась заставить других считать себя привлекательной. Чехова заявила, что это была такая форма психологической защиты.
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