«Ещё не нервничаю»: Подольская рассказала о строительстве их с Пресняковым дома мечты

Звезда популярных сериалов «Кухня», «ИП Пирогова» и «Жена олигарха» Елена Подкаминская 10 апреля отмечает своё 46-летие. Актриса, которую миллионы зрителей узнали благодаря ярким телевизионным ролям, уже много лет активно играет в театре и снимается в полнометражном кино. Как живёт артистка сегодня, чем занимается и что известно о её личной жизни, расскажет ​«Радио 1».