«Ещё не нервничаю»: Подольская рассказала о строительстве их с Пресняковым дома мечты

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
Наталья Подольская и Владимир Пресняков в этом году приобрели земельный участок и начали строить дом мечты. Артисты посчитали, что в нынешнем коттедже им уже не хватает места, поэтому решились на постройку нового, более просторного.
«Всё ещё на суперначальном этапе, поэтому ещё не нервничаю. Мы придумали дизайн, у нас архитектор и дизайнер потрясающие. Уже есть проект, по которому будем строить. В светлых оттенках. Со стилем сложно сказать, потому что сначала будем возводить «коробку», начинаем с нуля...», – поделилась Подольская с журналистами на препати музыкальной премии RU.TV.Также звезда рассказала о подготовке к повторной свадьбе с Пресняковым, которую они проведут в 15-ю годовщину брака – 5 июня. Пара уже разослала приглашения звёздным друзьям, чтобы они смогли вовремя освободить время в своём плотном графине, а Подольская определилась с платьем и форматом мероприятия. На кольцах она решила сэкономить и теперь занимается выбором торта, который, возможно получится в виде колеса, по задумке Преснякова.
«Хочу платье надеть своё, в котором я выходила замуж и венчалась... А вот кольца у нас уже другие с тех пор. Новых не будет. Мне и мои очень нравятся. И так много денег придётся потратить... (Свадьба пройдёт) в самом наиклассическом стиле: много цветов, много музыки, много шампанского. Трогательный и смешной вечер», – добавила Подольская.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова