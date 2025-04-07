Почему Подольская отказалась быть любовницей Преснякова, но вскоре изменила свое решение, и как их чувства оказались сильнее обид?

В 25 лет Андрей Рожков, капитан команды КВН «Уральские пельмени». познакомился с Эльвирой, на которой впоследствии женился. После создания семьи пара начала мечтать о рождении дочери. У них родилось три сына: Семён, Пётр и Макар. После рождения третьего ребёнка Рожковы переезжают из квартиры в загородный коттедж. Андрей проводит там большую часть своего времени, приезжая в Москву только на съемки.