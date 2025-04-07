Почему Подольская отказалась быть любовницей Преснякова, но вскоре изменила свое решение, и как их чувства оказались сильнее обид?

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская по праву считаются одной из самых привлекательных пар в российском шоу-бизнесе.
В этом году они отмечают двадцать лет с момента своей первой встречи. Однако немногие знают, что за видимой идиллией их брака кроется сложный путь, который мог бы завершиться еще до его начала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Однако вернувшись в Москву, Подольская столкнулась с неожиданной реальностью: ее избранник уже четыре года был женат на модельере Елене Ленской.
Узнав об этом неприятном сюрпризе, Наталья приняла решение разорвать отношения с Владимиром, несмотря на сильные чувства. Она не хотела стать «разлучницей» и не собиралась мириться с ролью любовницы.
Чтобы проверить ее честность, на помощь пришли Леонид Агутин и Анжелика Варум. Во время визита они невзначай поинтересовались, знакома ли Наталья с творчеством популярного французского автора Ремонта Обуви (с ударениями на «е» и «и»).
Не заподозрив подвоха, Подольская искренне призналась, что никогда не слышала о таком писателе. Этот момент стал решающим: как для Преснякова, так и для его друзей стало очевидно, что Наталья не склонна к обману и заслуживает доверия.
Вера играет важную роль в их жизни, после долгих попыток завести детей в 2015 году у пары родился сын Артемий, который уже проявляет музыкальные таланты.
В 2020 году у них появился второй сын Иван, однако беременность была осложнена отслоением плаценты. Владимир быстро среагировал на ситуацию, и благодаря его действиям Наталья и Иван были успешно спасены во время экстренного кесарева сечения.
Семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова живет в гармонии, несмотря на обычные ссоры. Они считают, что секрет счастья заключается в ежедневной работе над отношениями. Однако Наталья отмечает, что не сможет простить измену или предательство близких, в то время как Владимир более гибок и считает, что все зависит от обстоятельств.
За 20 лет совместной жизни они сохранили верность друг другу и решили отпраздновать этот юбилей, устроив романтическую свадебную церемонию, перевоплотившись в молодоженов.
Читайте также:
«Запросы у нее — явно ему не по карману и не по связям»: В интернете активно обсуждают разрыв отношений Пересильд и Тройника
Что известно о романах Александра Овечкина с моделями и о том, как он довел одну из девушек до психиатрической больницы?
Сын Никаса Сафронова Лука рассказал о подпольной пластической операции
Судьбоносная встречаВ 2005 году судьба свела Владимира и Наталью на съемках телешоу «Большие гонки» во Франции. Между ними вспыхнула искра, превратившаяся в пламя любви с первого взгляда. Владимир позже признавался, что в тот момент буквально потерял дар речи, а Наталья утверждала, что чувства возникли мгновенно.
Однако вернувшись в Москву, Подольская столкнулась с неожиданной реальностью: ее избранник уже четыре года был женат на модельере Елене Ленской.
«Тогда интернет не был столь распространен, и я не знала о его семейном положении. Все говорили о Кристине Орбакайте, а о Елене никто не вспоминал. Теперь многие думают, что у него две жены – Кристина и я», – делилась она позже.
Узнав об этом неприятном сюрпризе, Наталья приняла решение разорвать отношения с Владимиром, несмотря на сильные чувства. Она не хотела стать «разлучницей» и не собиралась мириться с ролью любовницы.
Владимир Пресняков (Фото: Telegram @vladimirpresnyakov)
Чувства сильнее обидПравда, выдержки девушке хватило ненадолго — спустя всего полгода разлуки она все же решилась связаться с бывшим любовником. Пресняков, затаивший на Подольскую обиду, сначала не хотел поддаваться на ее уговоры, но вскоре изменил свое отношение. За это время он успел развестись с женой, и теперь ничто не сдерживало его.
«Мы расстались на полгода, а потом снова встретились. Я первая написала и позвонила ему. К тому моменту он уже развелся. Он очень обиделся на меня, когда я отправила ему SMS: «Прости, мы не будем встречаться». Я понимала это. Нам обоим было сложно, морально это было непросто. Но когда мы встретились через полгода, мы больше не расставались. Вот такая история», — делилась воспоминаниями Наталья.
Проверка на честностьДрузья Преснякова-младшего изначально с недоверием отнеслись к его новой избраннице, заподозрив в ней корыстные намерения.
Чтобы проверить ее честность, на помощь пришли Леонид Агутин и Анжелика Варум. Во время визита они невзначай поинтересовались, знакома ли Наталья с творчеством популярного французского автора Ремонта Обуви (с ударениями на «е» и «и»).
Не заподозрив подвоха, Подольская искренне призналась, что никогда не слышала о таком писателе. Этот момент стал решающим: как для Преснякова, так и для его друзей стало очевидно, что Наталья не склонна к обману и заслуживает доверия.
Чуть не потерял жену и ребенкаПресняков и Подольская обручились в 2010 году, спустя пять лет после начала отношений. Их свадьба состоялась не только в ЗАГСе, но и в храме, где они прошли через таинство венчания.
Вера играет важную роль в их жизни, после долгих попыток завести детей в 2015 году у пары родился сын Артемий, который уже проявляет музыкальные таланты.
В 2020 году у них появился второй сын Иван, однако беременность была осложнена отслоением плаценты. Владимир быстро среагировал на ситуацию, и благодаря его действиям Наталья и Иван были успешно спасены во время экстренного кесарева сечения.
Владимир Пресняков (Фото: Telegram @vladimirpresnyakov)
Семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова живет в гармонии, несмотря на обычные ссоры. Они считают, что секрет счастья заключается в ежедневной работе над отношениями. Однако Наталья отмечает, что не сможет простить измену или предательство близких, в то время как Владимир более гибок и считает, что все зависит от обстоятельств.
За 20 лет совместной жизни они сохранили верность друг другу и решили отпраздновать этот юбилей, устроив романтическую свадебную церемонию, перевоплотившись в молодоженов.
Читайте также:
«Запросы у нее — явно ему не по карману и не по связям»: В интернете активно обсуждают разрыв отношений Пересильд и Тройника
Что известно о романах Александра Овечкина с моделями и о том, как он довел одну из девушек до психиатрической больницы?
Сын Никаса Сафронова Лука рассказал о подпольной пластической операции
Дарья Осипова