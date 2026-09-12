«Большая ответственность»: Татьяна Куртукова получила на 33-летие необычный подарок
Муж певицы Татьяны Куртуковой подарил ей мальтипу
Татьяна Куртукова недавно отметила 33-летие, и супруг Никита Макеев решил устроить певице настоящий сюрприз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Муж подарил ей щенка мальтипу, однако познакомиться с новым членом семьи артистка пока не успела — собаку они ожидают примерно через неделю.
«Муж мне подарил собаку мальтипу. Я ее еще не видела. Большая ответственность. У нас ребенок же уже есть, думаю, с собакой мы как-то справимся. Еще не подобрали имя, через неделю ее ожидаем. Там большой список: кажется, больше чем в роддом, что нужно купить к приезду собаки. Я очень волнуюсь, потому что у меня никогда не было ни кошки, ни собаки», — рассказала Куртукова на дне рождения «Русского Радио».Певица признается, что немного переживает перед появлением питомца: опыта содержания собак у нее раньше не было. Теперь супругам предстоит подготовиться к приезду щенка — купить все необходимое, выбрать имя и привыкнуть к новой ответственности.
Мальтипу, к слову, удовольствие не из дешевых. В среднем щенки этой породы стоят от 80 до 200 тысяч рублей, а за редкий окрас и особенности внешности цена может доходить до 250–500 тысяч.