«Большая ответственность»: Татьяна Куртукова получила на 33-летие необычный подарок

12 сентября 2026, 11:15

Муж певицы Татьяны Куртуковой подарил ей мальтипу

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Татьяна Куртукова недавно отметила 33-летие, и супруг Никита Макеев решил устроить певице настоящий сюрприз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Муж подарил ей щенка мальтипу, однако познакомиться с новым членом семьи артистка пока не успела — собаку они ожидают примерно через неделю.





«Муж мне подарил собаку мальтипу. Я ее еще не видела. Большая ответственность. У нас ребенок же уже есть, думаю, с собакой мы как-то справимся. Еще не подобрали имя, через неделю ее ожидаем. Там большой список: кажется, больше чем в роддом, что нужно купить к приезду собаки. Я очень волнуюсь, потому что у меня никогда не было ни кошки, ни собаки», — рассказала Куртукова на дне рождения «Русского Радио».