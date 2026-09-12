Вилла с бассейном и причалом: у хоккеиста Кучерова есть роскошная американская недвижимость
33-летний хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вложил сотни миллионов рублей в строительство роскошной виллы во Флориде. По данным SHOT, общая стоимость американской недвижимости спортсмена теперь может приближаться к миллиарду рублей.
Свой участок в престижном районе Sunset Park Isles Кучеров приобрел еще семь лет назад — за $3 млн. На территории площадью около 2100 квадратных метров тогда стоял одноэтажный дом 1961 года постройки. Старое здание хоккеист решил снести и начать масштабную реконструкцию, которая в итоге растянулась примерно на три года.
На месте старого дома появился современный двухэтажный особняк площадью около 855 квадратных метров. В вилле предусмотрены пять спален, шесть ванных комнат, панорамные окна и просторный зал с камином. Еще почти 100 квадратных метров занимает гараж. Территорию вокруг дома тоже превратили в полноценную зону для отдыха: здесь появились бассейн, ландшафтный сад и собственный причал с выходом к заливу.
Строительство самого особняка обошлось примерно в 360 млн рублей, еще около 12 млн ушло на бассейн, причал и благоустройство. Разрешения и другие необходимые документы также добавили к расходам более 600 тысяч рублей.
Официально стоимость дома сейчас оценивается примерно в 712 млн рублей, однако рыночная цена всей недвижимости вместе с землей может доходить почти до 980 млн. Вместе с ростом стоимости виллы увеличились и расходы на ее содержание: ежегодный налог теперь составляет около 14 млн рублей — примерно в четыре раза больше, чем раньше.
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