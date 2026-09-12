Вилла с бассейном и причалом: у хоккеиста Кучерова есть роскошная американская недвижимость

12 сентября 2026, 10:22

Хоккеист Кучеров потратил почти 400 млн рублей на роскошную виллу во Флориде

Никита Кучеров (Фото: Instagram* / @nikitakucherov_86)

33-летний хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вложил сотни миллионов рублей в строительство роскошной виллы во Флориде. По данным SHOT, общая стоимость американской недвижимости спортсмена теперь может приближаться к миллиарду рублей.