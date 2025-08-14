Отдых Никиты Преснякова в Испании подогрел слухи о его расставании с супругой

14 августа 2025, 14:04

Поход Никиты Преснякова в ночной клуб стал поводом для слухов о разводе

Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

В конце июля Никита Пресняков, наследник известной музыкальной семьи, отправился в Испанию вместе с отцом и братьями, которых не видел целый год.