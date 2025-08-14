Отдых Никиты Преснякова в Испании подогрел слухи о его расставании с супругой
В конце июля Никита Пресняков, наследник известной музыкальной семьи, отправился в Испанию вместе с отцом и братьями, которых не видел целый год.
Там он совмещает семейные встречи с отдыхом в компании друзей. В соцсетях музыкант выложил ролик из ночного клуба, где танцует и веселится с приятелями.
Некоторые подписчики расценили это как намёк на светский образ жизни его жены, оставшейся в России.
В это время его супруга Алёна Краснова находится в Москве, куда прилетела в начале лета и пока не собирается возвращаться в США.
Она активно делится кадрами своей жизни — играет в падел-теннис, встречается с друзьями и проводит время с близкими.
Всё это снова вызвало обсуждения о возможных разногласиях между супругами.
