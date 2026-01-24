«Ещё полгода, я не выдержу»: старшая дочь Джигана и Самойловой отказывается жить с отцом

24 января 2026, 09:18

Старшая дочь Джигана и Самойловой заявила о нежелании жить с отцом

Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @sammyfam)

Модель и блогер Оксана Самойлова откровенно рассказала о том, как непростые отношения с рэпером Джиганом сказываются на всей их семье. В новом выпуске реалити «Быть Джиганом и Оксаной» многодетная мама поделилась переживаниями о детях.





Самойлова подчеркнула, что особенно тяжело это период проживает старшая дочь Ариела.





«Последний месяц у Ариелы тоже огромный стресс был, который ей гораздо тяжелее выносить, чем мне, думаю. Она всё-таки ребёнок с гораздо более слабой и подвижной психикой. И сейчас она снова пошла в терапию, потому что она не справляется», — призналась Самойлова.

«Ариела сказала мне просто ужасную вещь в машине, от которой меня затошнило: „Если я поживу с папой ещё полгода, я не выдержу“. Он полностью обесценивает все чувства и потребности людей, которые находятся вокруг него: начиная с меня и заканчивая детьми», – отметила модель.

Оксана Самойлова и Джиган (фото: Telegram @sammyfam)

«У меня сердце разбилось в 2020. Я уже тогда отстранилась и сепарировалась. Я даже стала понимать, почему люди бросают друг друга по смс, потому что сказать в лицо — это нужно очень много мужества», — сказала она.