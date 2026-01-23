«Хочет похудеть»: Старшая дочь Джигана и Самойловой откровенно рассказала о проблемах со здоровьем
Старшая дочь Джигана Ариелла откровенно рассказала о булимии
14-летняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела откровенно рассказала о булимии. В новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» она призналась, что столкнулась с расстройством пищевого поведения в 12 лет. Тогда ей сильно захотелось стать «идеальной».
Эта идея настолько захватила Ари, что она начала резко худеть опасными методами — вызывала рвоту, затем могла полностью отказываться от еды, после чего срывалась на переедание. Сейчас она признаёт, что такой путь не мог привести ни к чему хорошему. Стресс лишь усиливал состояние. В итоге родители решили обратиться за профессиональной помощью и записали дочь на консультацию к психиатру.
«Причина булимии в том, что её не устраивает её внешний вид — она хочет похудеть», — добавила Оксана Самойлова.В этом же выпуске Ариела также поделилась переживаниями из-за расставания родителей. По её словам, решение звездной матери подать на развод стало для неё неожиданностью, но она подчеркнула, что любит маму и готова поддержать её при любом выборе.
