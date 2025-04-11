Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео

Павел Ивлев/Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
Скончавшегося в Таиланде рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, будут сегодня отпевать в храме Петра и Павла в Лефортово, а затем похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая и его последняя возлюбленная Кристина Лекси продолжают грызню между собой, хотя тело покойного ещё даже не предано земле.
Карицкая обвинила Лекси, что та фактически уморила певца, вызвав скорую помощь только через три дня после того, как ему стало плохо. Якобы она и представители окружения Техника договорились не поднимать шум, чтобы не вызвать к себе повышенного интереса полиции.
Эскортница в своём телеграм-канале написала, что это всё ложь и хайп, а Ева выливает всю эту грязь лишь потому, что не может простить Кристине то, что Паша любил её. По словам Лекси, когда скорая помощь приехала забрать музыканта, он сам спустился к ним по лестнице и разговаривал с врачами.
Девушка также сообщила, что отправила маме рэпера видео, которое сегодня опубликовала Ева. Эскортница обвинила бывшую супругу музыканта в алчности.
По её словам, Ева Карицкая требовала с неё и Паши 500 тысяч рублей просто за то, чтобы оставить их в покое.
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Эскортница в своём телеграм-канале написала, что это всё ложь и хайп, а Ева выливает всю эту грязь лишь потому, что не может простить Кристине то, что Паша любил её. По словам Лекси, когда скорая помощь приехала забрать музыканта, он сам спустился к ним по лестнице и разговаривал с врачами.
Девушка также сообщила, что отправила маме рэпера видео, которое сегодня опубликовала Ева. Эскортница обвинила бывшую супругу музыканта в алчности.
«А за слитое наше хоум-видео спасибо бывшей жене. Которая зашла через его аккаунт и выложила у себя. За удаление просила деньги у Паши. Я удалила переписку только с собой‚ чтобы ты не читала наше личное с ним и не сходила с ума от того, как он меня любил. Остальные переписки все на месте. Паши нет, а ее волную только я», — написала Кристина Лекси.
По её словам, Ева Карицкая требовала с неё и Паши 500 тысяч рублей просто за то, чтобы оставить их в покое.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов