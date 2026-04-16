«Если бы не ты, я бы умерла»: Седокова высказалась о 20-летней дружбе с Утяшевой
Анна Седокова расплакалась, поблагодарив Ляйсан Утяшеву за спасение
Певица Анна Седокова не смогла сдержать эмоций, рассказывая о своей многолетней дружбе с телеведущей Ляйсан Утяшевой. Об этом сообщает Super.
На одном из светских мероприятий артистка выступила с проникновенной речью, в которой призналась, насколько важную роль Утяшева сыграла в её жизни. По словам Седоковой, именно подруга помогла ей справиться с тяжёлым периодом.
«Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период в моей жизни. Она была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное. Я представляю, что ты делаешь для других, если ты сделала такое для меня», — со слезами сказала певица.Артистка подчеркнула, что их дружба длится уже около 20 лет, и поблагодарила Утяшеву за поддержку, назвав её «самой достойной из всех достойных».