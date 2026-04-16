В Госдуме объяснили, почему обращение Бони к Путину вызвало такой ажиотаж
Депутат Толмачев назвал Боню и блогеров силой, к которой прислушивается народ
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что телеведущая Виктория Боня и популярные блогеры представляют собой силу, к мнению которой люди прислушиваются.
В беседе с NEWS.ru Толмачёв отметил, что Боня в своём обращении подняла не просто несколько вопросов, а по сути говорила о диалоге между властью и людьми.
«Телеведущая затронула чувствительные темы, и она права, что блогеры — это ещё один канал связи, с помощью которого люди выражают то, что их волнует. Это своего рода народные корреспонденты, чей голос имеет не меньше веса и значения, чем слова профессиональных журналистов, традиционно представляющих четвёртую власть», — заявил депутат.По убеждению политика, это реальная сила, к которой прислушиваются остальные. Как подчеркнул Толмачёв, этот факт подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение.