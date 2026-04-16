«Закрываю рот»: Надежда Бабкина раскрыла диету, которая помогла ей сбросить 20 кг

16 апреля 2026, 16:17

Певица Надежда Бабкина рассказала о диете «8 и 16» и похудении на 20 кг

Певица Надежда Бабкина много лет соблюдает определённую диету, которая позволяет ей удерживать один и тот же вес и не набирать лишние килограммы.





В беседе с Общественной Службой Новостей артистка раскрыла свой способ держать себя в форме. По словам Бабкиной, в период карантина она начала применять систему «8 и 16».

«Суть метода заключается в том, что около восьми часов можно есть всё, что тебе хочется, но потом на целых шестнадцать часов нужно закрыть свой рот и не принимать никакой пищи. Можно пить только воду, чай, кофе, но без сладостей», — пояснила певица.