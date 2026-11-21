21 ноября 2026, 11:52

Пелагея рассказала, как они с дочерью Таисией постоянно шутят друг над другом

Пелагея (Фото: Instagram* / @pelageya_insta)

Певица Пелагея призналась, что юмор занимает важное место в её жизни и помогает справляться с различными трудностями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка рассказала, что сама обладает хорошим чувством юмора и любит шутить. Эту черту характера она замечает и у своей дочери Таисии.





«Если бы не юмор, не знаю, как бы я выживала! И дочка моя сейчас шутит, не боится шутить. Я в целом смешная!» — поделилась артистка на юбилее КВН.