«Если бы не юмор, не знаю, как бы я выживала!»: Пелагея раскрыла семейный секрет
Пелагея рассказала, как они с дочерью Таисией постоянно шутят друг над другом
Певица Пелагея призналась, что юмор занимает важное место в её жизни и помогает справляться с различными трудностями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка рассказала, что сама обладает хорошим чувством юмора и любит шутить. Эту черту характера она замечает и у своей дочери Таисии.
«Если бы не юмор, не знаю, как бы я выживала! И дочка моя сейчас шутит, не боится шутить. Я в целом смешная!» — поделилась артистка на юбилее КВН.По словам Пелагеи, они с дочерью постоянно подкалывают друг друга, причём Таисия может пошутить и над самой мамой. Певица относится к этому с пониманием и не обижается на детские шутки.
Артистка рада, что дочь не боится проявлять чувство юмора даже в общении с близкими. Похоже, взаимные подколы стали одной из приятных особенностей их отношений.