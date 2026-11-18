«Время, будь помедленнее»: Женя Трофимов показал нежные кадры с сыном и женой Софи
Певец Женя Трофимов трогательно поздравил сына с первым месяцем жизни
Солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов и его супруга Софи отметили важную семейную дату — их сыну Александру исполнился один месяц. В честь этого события пара опубликовала трогательные фотографии, сделанные в роддоме.
На снимках музыкант бережно держит малыша на руках, а также нежно целует жену в макушку. Кадры передают первые счастливые моменты семейной жизни после появления ребёнка.
«Сегодня Саше уже месяц… всё было, как вчера, думаю, через 20, 30 лет мы скажем так же. Время, пожалуйста, будь помедленнее», — написано под публикацией.Первенец Жени и Софи появился на свет 18 октября. О рождении сына супруги сообщили в социальных сетях, сразу назвав его имя — Александр. Тогда родители поделились радостью с подписчиками и признались, что мальчик стал результатом их многолетней любви.
«Результат 14 лет любви. 18 октября на свет появился наш Сашенька, ну или Александр Евгеньевич», — написали Женя и Софи под совместной публикацией.