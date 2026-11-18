18 ноября 2026, 22:20

Певец Женя Трофимов трогательно поздравил сына с первым месяцем жизни

Женя Трофимов с женой Софи (Фото: Instagram* / @trofimacab)

Солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов и его супруга Софи отметили важную семейную дату — их сыну Александру исполнился один месяц. В честь этого события пара опубликовала трогательные фотографии, сделанные в роддоме.





На снимках музыкант бережно держит малыша на руках, а также нежно целует жену в макушку. Кадры передают первые счастливые моменты семейной жизни после появления ребёнка.



Женя Трофимов с женой Софи и сыном (Фото: Instagram* / @trofimacab)

«Сегодня Саше уже месяц… всё было, как вчера, думаю, через 20, 30 лет мы скажем так же. Время, пожалуйста, будь помедленнее», — написано под публикацией.

«Результат 14 лет любви. 18 октября на свет появился наш Сашенька, ну или Александр Евгеньевич», — написали Женя и Софи под совместной публикацией.