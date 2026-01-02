«Очень нещедрый и неблагородный»: Мегин Келли назвала самых злых звёзд Голливуда
Американская телеведущая Мегин Келли рассказала в соцсетях о голливудских знаменитостях, которые произвели на неё самое негативное впечатление за годы работы.
Неожиданно для многих в этом списке оказался и Брюс Уиллис.
По словам Келли, актёр показался ей крайне нещедрым и неблагородным. При этом ведущая подчеркнула, что высказывается о нём с осторожностью, поскольку знает о его тяжёлом заболевании и не хотела бы намеренно говорить о нём плохо. Тем не менее личный опыт общения с «крепким орешком» оставил у неё неприятные воспоминания.
Помимо Уиллиса, в «чёрный список» Келли попали Джейн Фонда, которая резко отреагировала на вопросы о пластической хирургии, а также телеведущий Эл Рокер и звезда популярного ток-шоу Эллен Дедженерес.
