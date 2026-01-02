«Очень нещедрый и неблагородный»: Мегин Келли назвала самых злых звёзд Голливуда

02 января 2026, 15:49

Брюс Уиллис попал в «чёрный список» американской ведущей Мегин Келли

Мегин Келли (Фото: Instagram* / @megynkelly)

Американская телеведущая Мегин Келли рассказала в соцсетях о голливудских знаменитостях, которые произвели на неё самое негативное впечатление за годы работы.