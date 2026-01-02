«Никто не застрахован»: Полина Диброва высказалась о своём заработке

02 января 2026, 15:13

Полина Диброва объяснила причину создания собственного бизнеса в браке

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Модель Полина Диброва в подкасте «Разбери меня» объяснила, почему решила начать зарабатывать деньги. По её словам, ей требовалась финансовая «подушка безопасности».





Полина отметила, что в браке с Дмитрием Дибровым бывали непростые периоды. Осознавая ответственность за троих сыновей, она создала собственный клуб, чтобы помогать семье.

«Я должна была тоже создать некую подушку безопасности для себя в будущем. Я же не знала, как дальше будет развиваться ситуация, никто ни от чего не застрахован. Мог уйти и Дмитрий, могла уйти и я, и я могла остаться с детьми», — пояснила она.