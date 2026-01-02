«Никто не застрахован»: Полина Диброва высказалась о своём заработке
Модель Полина Диброва в подкасте «Разбери меня» объяснила, почему решила начать зарабатывать деньги. По её словам, ей требовалась финансовая «подушка безопасности».
Полина отметила, что в браке с Дмитрием Дибровым бывали непростые периоды. Осознавая ответственность за троих сыновей, она создала собственный клуб, чтобы помогать семье.
«Я должна была тоже создать некую подушку безопасности для себя в будущем. Я же не знала, как дальше будет развиваться ситуация, никто ни от чего не застрахован. Мог уйти и Дмитрий, могла уйти и я, и я могла остаться с детьми», — пояснила она.Сейчас, по словам Дибровой, она сама может обеспечить себя и сыновей. При этом она признала, что в браке функцию основного добытчика всегда выполнял Дмитрий. Модель добавила, что муж часто баловал её подарками и любил наряжать. Основную роль кормильца Полина брать на себя не стремилась, занимаясь домом и откладывая деньги.