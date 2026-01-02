OnlyFans-модель прошла крещение в церкви после секса с 1113 мужчинами за 12 часов
Модель Лили Филлипс после личного кризиса прошла обряд повторного крещения
Модель OnlyFans Лили Филлипс, которая стала известна благодаря двенадцатичасовому секс-марафону с 1113 мужчинами, совершила обряд повторного крещения. Она заявила, что хочет восстановить связь с Богом. Об этом пишет издание US Weekly.
24-летняя Филлипс объяснила, что к такому решению её привёл личный кризис.
«В моей личной жизни произошло нечто серьёзное, и я почувствовала необходимость снова начать говорить с Богом», — рассказала она.Религиозная семья модели поддержала этот шаг. Девушка отметила, что не считает себя традиционной христианкой, но убеждена, что её взгляды не мешают вере.
«Надеюсь, христианское сообщество примет меня, ведь у каждого отношения с Богом уникальны», — добавила Лили.В новом году Филлипс планирует уделять больше времени духовной практике. Она намерена диверсифицировать карьеру — заняться телевидением и ведением блога на YouTube. Ещё одна цель — больше видеться с семьей и друзьями.