«Если бы я могла встать перед тобой при всех на колени, я бы встала»: Тарасова выразила уважение Цискаридзе за один поступок

01 июня 2025, 17:15

Тарасова заявила, что встала бы при всех на колени перед Цискаридзе

Татьяна Тарасова (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Николай Цискаридзе всю жизнь посвятил творчеству. Самыми близкими людьми для него, помимо мамы, стали учителя.





Когда ушла из жизни балерина Марина Семёнова, Цискаридзе сделал всё возможное, чтобы добиться для неё места на Новодевичьем кладбище. Старания артиста по достоинству оценила тренер Татьяна Тарасова.





«Татьяна Анатольевна подошла ко мне во время прощания и сказала: „Коленька, если бы я могла встать перед тобой при всех на колени, я бы встала. Такие ученики очень мало у кого есть“. Для меня это были самые значимые слова в ту секунду», – вспомнил Цискаризде в передаче «Однажды…» на НТВ.