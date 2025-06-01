«Если бы я могла встать перед тобой при всех на колени, я бы встала»: Тарасова выразила уважение Цискаридзе за один поступок
Тарасова заявила, что встала бы при всех на колени перед Цискаридзе
Николай Цискаридзе всю жизнь посвятил творчеству. Самыми близкими людьми для него, помимо мамы, стали учителя.
Когда ушла из жизни балерина Марина Семёнова, Цискаридзе сделал всё возможное, чтобы добиться для неё места на Новодевичьем кладбище. Старания артиста по достоинству оценила тренер Татьяна Тарасова.
«Татьяна Анатольевна подошла ко мне во время прощания и сказала: „Коленька, если бы я могла встать перед тобой при всех на колени, я бы встала. Такие ученики очень мало у кого есть“. Для меня это были самые значимые слова в ту секунду», – вспомнил Цискаризде в передаче «Однажды…» на НТВ.Ранее артист в личном блоге поделился, что Семёнова вложила всю душу, воспитала в нём характер и передала неоценимые знания. Цискаридзе признался, что без её училий ему не удалось бы добиться головокружительных успехов в балете.