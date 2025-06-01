«Мусорная история»: Николай Цискаридзе раскритиковал оскароносную «Анору»
Николай Цискаридзе раскритиковал фильм «Анора»
Народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал оскароносный фильм «Анора».
Цискаридзе признался, что картина Шона Бэйкера стала его личным разочарованием в мире кино. По мнению Николая, присуждать награду подобному фильму и актерам, сыгравшим там — стыдно для академии.
«Говорят, что это — актерская игра. А что тогда говорить о Дастине Хоффмане, Мэрил Стрип, о Вивьен Ли, о Марлоне Брандо, о Бетт Дэвис и так далее… Что тогда о них говорить, если вот это считается актерским мастерством? <…> Это даже обсуждать стыдно», — откровенничал артист в беседе с Лаурой Джугелией.
Цискаридзе назвал «Анору» «мусорной историей». Ему обидно, что многие достойные фильмы остаются незамеченными, а картину с Марком Эйдельштейном в главной роли «сделали флагом».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская