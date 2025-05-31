«Я так устал за эти четыре года…»: Николай Цискаридзе раскрыл, почему до сих пор одинок

31 мая 2025, 15:40

51-летний Николай Цискаридзе признался, что не женился из-за ответственности

Николай Цискаридзе (Фото: Инстаграм* @tsiskaridzenikolay)

Народный артист России Николай Цискаридзе в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV рассказал, почему все еще остается одиноким.





По его словам, он никогда не ставил перед собой цель обзавестись семьей. 51-летний артист балета признался: он всегда боялся ответственности, которая «обрушится» на него с появлением близких людей.



Цискаридзе подчеркнул, что к такому убеждению его привела потеря дорогих ему людей в течение последних нескольких лет.





«Я так устал вот за эти четыре года, пока я… Ну, умирало много моих близких. Я так не хотел, и не хочу больше ни за что дома отвечать. Мне и так хватает ответственности», — заключил он.