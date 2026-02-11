Маргарита Симоньян: Тигран оставил нам достаточно денег — я буду делиться ими

11 февраля 2026, 13:35

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ее скончавшийся супруг Тигран Кеосаян оставил семье достаточно денег, которыми она будет делиться. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.





Таким образом она ответила на комментарий одной из подписчиц. В нем женщина предложила поучаствовать в премии, которую Маргарита решила создать в честь своего покойного супруга. Ее Симоньян будет выдавать «просто хорошим, правильным людям». Первым лауреатом стала воспитательница из Оренбургской области, которая остановила неадекватного мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом.



В комментарии женщина написала, что хочет отправить свои деньги в фонд премии. Подписчица отметила, что только Маргарите можно доверять.





«Спасибо Вам за такие добрые слова! Надеюсь, участие не понадобится, с Божьей помощью. Тигран оставил нам достаточно денег — я буду делиться ими», — написала Симоньян.