«Если делать нечего»: Григорий Лепс не захотел брать девушек в пеший марафон

09 ноября 2026, 22:05

Григорий Лепс собрался пройти 65 километров в одиночестве

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс заявил, что планирует отправиться в продолжительный пеший поход, но не намерен брать с собой женскую компанию. Об этом артист рассказал на церемонии Crocus Fitness Awards 2026, где его спросили о предстоящем испытании, передает Super.





По словам певца, главные карьерные цели уже достигнуты, поэтому теперь он решил поставить перед собой задачу, связанную с физической активностью. Лепс собирается преодолеть пешком 65 километров. При этом он хочет пройти весь маршрут в полном одиночестве.



Возможность пригласить приятелей артист ещё готов рассмотреть, однако присутствие девушек в компании исключил категорически. На вопрос о том, как он отреагирует на желающих присоединиться к марафону поклонниц, Лепс ответил довольно грубо.





«Может, кто‑нибудь присоединится, если им делать нечего», — заявил певец.