«Если дотянем»: Юлианна Караулова планирует вторую свадьбу

06 февраля 2026, 22:31

Юлианна Караулова задумала провести вторую свадьбу спустя 10 лет брака

Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Певица Юлианна Караулова поделилась планами на будущее и намекнула на возможность пышного торжества с мужем, которого у пары до сих пор не было. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Следующий год станет особенным для Юлианны и её супруга Андрея Черного — они отметят 10-летие брака. Поскольку на момент свадьбы пышного праздника не устраивали, Караулова предложила идею отпраздновать годовщину с размахом.





«У нас не было свадьбы, и мы думаем, если дотянем, то в следующем году отпраздновать», — сказала певица на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», улыбаясь.