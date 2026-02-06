«Если дотянем»: Юлианна Караулова планирует вторую свадьбу
Юлианна Караулова задумала провести вторую свадьбу спустя 10 лет брака
Певица Юлианна Караулова поделилась планами на будущее и намекнула на возможность пышного торжества с мужем, которого у пары до сих пор не было. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Следующий год станет особенным для Юлианны и её супруга Андрея Черного — они отметят 10-летие брака. Поскольку на момент свадьбы пышного праздника не устраивали, Караулова предложила идею отпраздновать годовщину с размахом.
«У нас не было свадьбы, и мы думаем, если дотянем, то в следующем году отпраздновать», — сказала певица на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», улыбаясь.При этом Юлианна подчеркнула, что празднование будет памятным событием для души, а не формальной возможностью собрать подарки. Тем не менее приятные сюрпризы от друзей она не исключает и воспринимает их как бонус.