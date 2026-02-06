Достижения.рф

«Если дотянем»: Юлианна Караулова планирует вторую свадьбу

Юлианна Караулова задумала провести вторую свадьбу спустя 10 лет брака
Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Певица Юлианна Караулова поделилась планами на будущее и намекнула на возможность пышного торжества с мужем, которого у пары до сих пор не было. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Следующий год станет особенным для Юлианны и её супруга Андрея Черного — они отметят 10-летие брака. Поскольку на момент свадьбы пышного праздника не устраивали, Караулова предложила идею отпраздновать годовщину с размахом.

«У нас не было свадьбы, и мы думаем, если дотянем, то в следующем году отпраздновать», — сказала певица на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», улыбаясь.
При этом Юлианна подчеркнула, что празднование будет памятным событием для души, а не формальной возможностью собрать подарки. Тем не менее приятные сюрпризы от друзей она не исключает и воспринимает их как бонус.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0