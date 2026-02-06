«Мне хочется другого»: Дава рассказал, как отцовство полностью изменило его жизнь

06 февраля 2026, 22:14

Дава признался, чего ему теперь хочется после рождения ребёнка

Дава (Фото: Instagram* / @dava_m)

Жизнь Давы (настоящее имя — Давид Манукян) за последний год изменилась кардинально. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Весной прошлого года 32-летний блогер и его супруга, певица Мари Краймбрери, впервые стали родителями — и, по словам Давы, именно это событие стало для него настоящей точкой взросления.



Артист признался, что с появлением ребёнка он иначе стал смотреть на себя, свои привычки и приоритеты. Если раньше в его жизни были периоды активных прогулок, вечеринок и спонтанных развлечений, то теперь всё это осталось в прошлом.





«Я давно придерживаюсь такого образа жизни: дом — работа — дом —работа. У меня были периоды, когда мне хотелось гулять, когда я был молодой. Сейчас я перерос это. Мне хочется другого. Появилась серьёзность», — откровенно рассказал Манукян.