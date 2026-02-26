«Если её IQ позволяет»: Ирина Безрукова о визите Анджелины Джоли в Курскую область и на Донбасс
Безрукова высказалась о возможном приезде Джоли в Курскую область
Ирина Безрукова прокомментировала возможный визит Анджелины Джоли в Курскую область и на Донбасс. Об этом сообщает NEWS.ru.
Актриса отметила, что визит звезды был бы полезен, если Джоли сможет взглянуть на ситуацию шире, а не ограничиваться американской повесткой.
«Если её IQ позволяет шире взглянуть на ситуацию и отклеиться от повестки американской, то, конечно, стоит. Если нет, то она будет просто винтиком в чьих-то руках», — заявила Безрукова.При этом она подчеркнула, что ключевое значение имеет внимание знаменитости к проблеме и конкретная помощь людям. Мотивы визита, по её словам, не так важны — главное, чтобы людям реально помогли.