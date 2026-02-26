26 февраля 2026, 17:21

Безрукова высказалась о возможном приезде Джоли в Курскую область

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова прокомментировала возможный визит Анджелины Джоли в Курскую область и на Донбасс. Об этом сообщает NEWS.ru.





Актриса отметила, что визит звезды был бы полезен, если Джоли сможет взглянуть на ситуацию шире, а не ограничиваться американской повесткой.





«Если её IQ позволяет шире взглянуть на ситуацию и отклеиться от повестки американской, то, конечно, стоит. Если нет, то она будет просто винтиком в чьих-то руках», — заявила Безрукова.