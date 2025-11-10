«Если глаза не сияют — это не работает»: певица Seville высказалась о женской красоте
Певица Seville раскрыла главный секрет женской красоты
Певица Seville поделилась своим взглядом на то, что делает женщину по-настоящему красивой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам солистки дуэта Artik&Asti, истинная привлекательность начинается вовсе не с внешности.
«Главное — счастливые глаза. Вы можете быть 90-60-90, но если ваши глаза не сияют, а сердце злится, то это не работает», — призналась артистка.При этом Seville отметила, что уход за собой всё же играет важную роль: чистые волосы, аккуратный маникюр, ухоженная кожа и опрятная одежда — базовые элементы, которые помогают создать безупречный образ.
Певица также добавила, что без хорошего настроения не спасёт даже самое роскошное платье.