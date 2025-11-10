«Если глаза не сияют — это не работает»: певица Seville высказалась о женской красоте

10 ноября 2025, 13:02

Певица Seville раскрыла главный секрет женской красоты

Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Певица Seville поделилась своим взглядом на то, что делает женщину по-настоящему красивой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам солистки дуэта Artik&Asti, истинная привлекательность начинается вовсе не с внешности.





«Главное — счастливые глаза. Вы можете быть 90-60-90, но если ваши глаза не сияют, а сердце злится, то это не работает», — призналась артистка.