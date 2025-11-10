«Украла у нас она, а не у неё»: Даниил Градский о решении суда по наследству отца

10 ноября 2025, 12:29

Сын Александра Градского обвинил вдову певца в хищении наследства

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

10 ноября состоялось очередное заседание по делу о наследстве Александра Градского. После слушания сын музыканта, Даниил Градский, рассказал Super, что намерен обжаловать решение суда, признавшего украденные у вдовы певца Марины Коташенковой деньги частью наследственной массы.





По словам Градского-младшего, именно вдова артиста должна возмещать ущерб, ведь по её вине сумма наследства уменьшилась.





«Отвечать за уменьшение наследственной массы перед наследниками должен тот человек, который эту массу уменьшил, а именно — Марина Коташенкова. А не тот, кто у неё что-то там украл. Украла у нас она», — заявил Даниил.

«Папа спал на кухне, а я — под роялем. Вот с этого [родители] и начинали. А к моменту их развода большая часть того, что папа создал вместе с мамой, представляла из себя супружескую долю», — рассказал он.