«Украла у нас она, а не у неё»: Даниил Градский о решении суда по наследству отца
Сын Александра Градского обвинил вдову певца в хищении наследства
10 ноября состоялось очередное заседание по делу о наследстве Александра Градского. После слушания сын музыканта, Даниил Градский, рассказал Super, что намерен обжаловать решение суда, признавшего украденные у вдовы певца Марины Коташенковой деньги частью наследственной массы.
По словам Градского-младшего, именно вдова артиста должна возмещать ущерб, ведь по её вине сумма наследства уменьшилась.
«Отвечать за уменьшение наследственной массы перед наследниками должен тот человек, который эту массу уменьшил, а именно — Марина Коташенкова. А не тот, кто у неё что-то там украл. Украла у нас она», — заявил Даниил.Он также подчеркнул, что его мать, Ольга Градская, имеет полное право на часть имущества. По его словам, во время развода Александр Градский не оставил бывшей супруге ничего, хотя в браке они нажили значительное состояние.
«Папа спал на кухне, а я — под роялем. Вот с этого [родители] и начинали. А к моменту их развода большая часть того, что папа создал вместе с мамой, представляла из себя супружескую долю», — рассказал он.Даниил отметил, что подача иска о разделе супружеской доли стала символом справедливости.