Наташа Королёва и Елена Воробей помыли полы в Кремле своими платьями

Наташа Королёва (фото: Telegram @korolevastar)
Перед Международным женским днём Наташа Королёва традиционно устроила праздничный концерт-девичник, на который пригласила своих подруг – Татьяну Овсиенко, Ирину Салтыкову, Зару и Елену Воробей.
В какой-то момент прямо на сцене перед зрителями последняя упала на колени и начала мыть пол.
Поддержать подругу решила Королёва. Она увидела, что делает Елена, последовала её примеру и тоже стала вытирать пол своим платьем.
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«С этого я начинала: такими были мои первые шаги в шоу-бизнесе», – заявила Воробей.Елена Воробей (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Поддержать подругу решила Королёва. Она увидела, что делает Елена, последовала её примеру и тоже стала вытирать пол своим платьем.
«Сцену я ещё в Кремле не мыла», – в шутку заявила Наташа.В одном из номеров певица появилась перед зрителями в спортивном костюме с надписью «СССР». После выступления она объяснила журналистам, что выбор на него пал неслучайно. Сейчас Наташа всё чаще вспоминает своё детство, когда ей было хорошо. Она мечтает вернуть то время.
«Чтобы мы вновь жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай бог, так и будет. Сейчас наметились позитивные изменения», – отметила Королёва.Читайте также:
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Анастасия Чинкова