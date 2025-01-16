Зависимость, голые мужчины и секс за деньги: скандальные факты о бывшем участнике группы Hi-Fi Мите Фомине

Митя Фомин — один из самых ярких и обсуждаемых артистов российской эстрады. Его путь к славе начался в Новосибирске, но главные события развернулись в Москве. «Радио 1» расскажет, как парень из провинции добился успеха на большой сцене, правда ли, что у него есть возлюбленный и как проблемы с наркотиками повлияли на его жизнь.