«Налупениться и поспать»: Бабкина об отдыхе после тяжелого рабочего дня

31 мая 2026, 20:28

Певица Надежда Бабкина рассказала об отдыхе после тяжелого рабочего дня

В 76 лет народная артистка России Надежда Бабкина продолжает активно работать и признается, что время на домашние дела и огород она тратит значительно меньше из-за плотного графика и самочувствия. Однако исполнительница находит другие способы восстановления после напряженных рабочих дней.





На вопрос mk.ru о процедурах, помогающих сохранять молодость и энергию, Надежда Георгиевна ответила неожиданно: она не делает ничего особенного. Секрет своего бодрого состояния певица объяснила любовью к окружающему миру. Еще она с юмором поделилась, что иногда позволяет себе плотно поужинать и даже съесть конфету перед сном.





«По-разному бывает. Иногда хочется налупениться всего от души вечером — и поспать. А на ночь могу и конфетку съесть», — говорит собеседница, улыбаясь.