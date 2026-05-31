«Холодный расчёт»: Дочь основателя «Хора Турецкого» запретила суррогатной матери видеться с её ребёнком

Наталья Турецкая (Фото: Instagram*/wow_turetskaya)

Предпринимательница и дочь основателя знаменитого коллектива «Хор Турецкого» Наталья Турецкая рассказала о жестких условиях, которые она установила для суррогатной матери, выносившей ей ребенка. В своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети она объяснила, почему запретила женщине не только личные встречи с младенцем, но и грудное вскармливание в первые дни после родов.



По словам Турецкой, главная цель такого подхода — полностью пресечь возможную эмоциональную связь между суррогатной матерью и новорожденным, чтобы сформировать максимально крепкую привязанность по линии «генетическая мать — ребенок». Она подчеркнула, что биологической матери и так психологически трудно в этот период, и лишние «триггеры» ей ни к чему.

«Нужно отнестись к этому как к взаимовыгодной услуге. Здесь нужен холодный расчёт», — добавила Наталья.
О рождении сына в Бишкеке с помощью суррогатной матери знаменитость сообщила в мае. Она также рассказала, что до этого безуспешно перенесла более десяти процедур ЭКО, пытаясь забеременеть самостоятельно.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

